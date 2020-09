Tour 2020: Na vier vruchtbare jaren dit jaar geen Nederlandse ritzege zondag 20 september 2020 om 19:20

De Tour de France 2020 moet het doen zonder een Nederlandse ritoverwinning. Voor het laatst gebeurde dat in 2015. In de tussenliggende jaren werden telkens minstens twee etappezeges geboekt door een landgenoot.

Twee keer werd een Nederlander tweede in deze Tour. Cees Bol botste in de sprint in Privas op een ijzersterke Wout van Aert, terwijl Tom Dumoulin in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles de uiteindelijke eindwinnaar Tadej Pogačar voor zich moest dulden. Voor Bol was er ook een derde plaats weggelegd in de openingsrit in Nice.

De laatste vier edities van de Ronde van Frankrijk wist Nederland liefst tien etappes te winnen. Tom Dumoulin won er twee in 2016 en een in 2018. Dylan Groenewegen sprintte in 2017, 2018 (twee keer) en 2019 naar ritzeges. Ook Bauke Mollema, Mike Teunissen en Jumbo-Visma zorgden voor oranjesucces de afgelopen jaren.

Nederlandse ritzeges in de Tour de France, laatste 10 jaar

2020: 0

2019: 3 (Mike Teunissen, Jumbo-Visma, Dylan Groenewegen)

2018: 3 (2x Dylan Groenewegen, Tom Dumoulin)

2017: 2 (Bauke Mollema, Dylan Groenewegen)

2016: 2 (2x Tom Dumoulin)

2015: 0

2014: 1 (Lars Boom)

2013: 0

2012: 0

2011: 0