Tour 2020: Movistar maakt voorselectie bekend maandag 17 augustus 2020 om 14:03

Movistar heeft bekendgemaakt welke renners in aanmerking komen voor een plek in de selectie voor de Tour de France. Onder de namen zijn ook Enric Mas, Marc Soler en Alejandro Valverde.

Zeven van de tien renners kwamen afgelopen week ook in actie in het Critérium du Dauphiné. Alejandro Valverde was in de Franse ronde, op de twaalfde plaats, de beste renner van de ploeg, die verder bestond uit Enric Mas, Nelson Oliveira, Antonio Pedrero, José Joaquín Rojas, Marc Soler en Carlos Verona. De andere drie renners in de voorselectie zijn Dario Cataldo, Imanol Erviti en Jurgen Roelandts. Uiteindelijk moet de Tourselectie uit acht renners bestaan.

Movistar verblijft deze week in de Alpen, waar enkele Touretappes worden verkend. Enkele dagen voor het begin van de Ronde van Frankrijk trekt dan de ploeg naar Nice, waar op 29 augustus de Grand Départ wordt gehouden.

Voorselectie Movistar voor Tour de France 2020

Dario Cataldo

Imanol Erviti

Enric Mas

Nelson Oliveira

Antonio Pedrero

Jurgen Roelandts

José Joaquín Rojas

Marc Soler

Alejandro Valverde

Carlos Verona