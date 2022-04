TotalEnergies moet in Baskenland verder zonder kopman Latour

Pierre Latour zal morgen niet aan de start verschijnen van de voorlaatste etappe van de Ronde van het Baskenland. De Franse kopman van TotalEnergies kwam vandaag in de slotfase van de vierde rit ten val en liep daarbij meerdere brandwonden op.

Latour leek de vierde etappe, van Vitoria-Gasteiz naar Zamudio, zonder kleerscheuren door te komen. De Franse klimmer ging in de finale zelfs nog even in de aanval, maar zonder succes. In de laatste vlakke kilometers naar de finish in Zamudio ging het echter mis voor Latour: de renner kwam op hoge snelheid ten val en gleed over het asfalt.

Latour liep hierbij meerdere brandwonden op en zal morgen niet aan de start verschijnen van de vijfde etappe, zo laat zijn ploeg weten via social media. Het uitvallen van Latour is een flinke streep door de rekening van TotalEnergies. De aanvalslustige klimmer was namelijk uitstekend op dreef en deed nog volop mee voor een goede eindklassering. Latour stond na drie etappes negende in het algemeen klassement.

Victime d’une chute lors de la 4e étape, Pierre Latour souffre de multiples brûlures sur le corps. Il ne sera pas au départ demain matin.

Bon rétablissement Pierro 🙏 ❤️#Itzulia — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) April 7, 2022