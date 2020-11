Torres en Mora voor de derde keer samen Europees kampioen: “Veel voldoening”

Movistar-renners Albert Torres en Sebastián Mora zetten zondag het afsluitende nummer van het EK baanwielrennen in Plovdiv achter hun naam. In de Madison wisten ze de Portugese tweeling Ivo en Rui Oliveira achter zich te houden.

“Het is geweldig om het seizoen 2020 op deze manier af te sluiten en samen met Albert nog een Europees kampioen te worden”, zei Mora na de wedstrijd. De renner uit Vila-real had zaterdag al de titel gepakt op de puntenkoers en was een dag later samen met Torres, met wie hij ook vaak een koppel vormt in het zesdaagsecircuit, voor de derde keer de beste op de Madison.

Het Spaanse duo kreeg de Europese titel echter niet cadeau. “We moesten erg hard blijven rijden tot het einde, omdat Portugal laat in de wedstrijd een ronde pakte. Ook was het een technische koers met de Italianen, de Portugezen en de Britten, die het ons erg lastig maakten tot aan hun valpartij.”

Voldoening

“Gelukkig konden we het afmaken en het geeft veel voldoening dat we dit moeilijke seizoen met een overwinning kunnen afsluiten. Nu kijken we erg uit naar onze volgende doelen in 2021”, aldus Mora. Torres deelde die mening. “Zo blij om weer Europese titel te pakken, onze derde samen. En samen met Mora maakt het altijd een extra mooie herinnering.”

Torres en Mora richten nu hun vizier op de Olympische Spelen van Tokio.