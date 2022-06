Toptalent Carlos Rodríguez soleert naar Spaanse wegtitel

Carlos Rodríguez is de nieuwe Spaanse kampioen op de weg. De 21-jarige renner van INEOS Grenadiers reed op de laatste passage van de Coll de sa Creu weg van zijn concurrenten en soleerde vervolgens naar zijn eerste titel bij de profs.

De renners die de moeite hadden genomen om af te zakken naar het populaire vakantie-eiland Mallorca, kregen vandaag een wedstrijd van goed 186 kilometer voorgeschoteld van Cala Millor naar Palma. Op het eerste gezicht leek het een parcours voor de puncheurs en klimmers. Na een lange relatief vlakke (zeker voor Spaanse begrippen) aanloop werden de renners namelijk getrakteerd op vier lastige lokale rondes, met de Coll de sa Creu (6 km aan 5%) als telkens terugkerende scherprechter. Na de laatste passage over de Coll de sa Creu ging het via een razendsnelle afdaling naar de finish in Palma.

Drie vluchters slaan handen ineen

Met titelverdediger Omar Fraile, tweevoudig kampioen Jesús Herrada, Alex Aranburu, Carlos Rodríguez, Ion Izagirre en Roger Adrià stonden er meerdere interessante figuren aan het vertrek. In de eerste koersuren ging de aandacht echter uit naar drie andere renners. Neoprof Marc Brustenga (Trek-Segafredo), Iván Romeo (Hagens Berman Axeon) en Joan Martí Bennassar (Manuela Fundación Continental) sloegen de handen ineen, sprongen weg uit het peloton en wisten een maximale voorsprong te vergaren van meer dan vijf minuten.

Van de drie vluchters bleek Romeo over de sterkste benen te beschikken. De 18-jarige coureur, die te boek staat als een beloftevolle hardrijder, knalde weg bij zijn medevluchters en reed een tijdje in z’n eentje voor het peloton uit. Romeo liet zich met andere woorden van zijn beste kant zien, maar werd ruim voor de finish opgeslokt door het peloton. Dit bleek voor veel renners het sein om ten aanval te trekken. Zo zagen we oudgedienden Óscar Sevilla (45) en Mikel Nieve (38) in de spits van de koers, maar deze pogingen werden redelijk snel weer in de kiem gesmoord.

Rodriguez is veruit de beste in lastige finale

Met nog ruim dertig kilometer te gaan, op de flanken van de voorlaatste passage van de Coll de sa Creu, kwamen de toppers naar voren. Alex Aranburu, vorig jaar al derde in de Spaanse titelstrijd, gooide de knuppel in het hoenderhok en kreeg het gezelschap van Carlos Rodríguez, Jesús Herrada, Roger Adrià en Juan Ayuso. Deze vijf kleppers wisten een mooie voorsprong uit te bouwen en mochten het gaan uitmaken om de zege. De beslissing viel uiteindelijk op de laatste keer Coll de sa Creu. Rodríguez bleek er een maatje te groot voor de concurrentie en reed weg van zijn tegenstrevers.

Herrada en Aranburu stribbelden nog wel tegen, maar bleken niet in staat om de scheve situatie nog recht te zetten. Rodríguez begon met een twintigtal seconden aan de afdaling van de Coll de sa Creu en wist zijn voorsprong in de daaropvolgende kilometers alsmaar verder uit te breiden. De zeer beloftevolle klimmer, die bezig is aan een uitstekend seizoen tussen de grote jongens, had aan de finish alle tijd om zijn eerste nationale wegtitel te vieren. De sprint voor plek twee werd gewonnen door Herrada, Aranburu moest net als vorig jaar genoegen nemen met de derde stek.