Topman Belgische Nationale Loterij stapt uit Raad van Bestuur Lotto Dstny

Jannie Haek, de topman van de Belgische Nationale Loterij, maakt niet langer deel uit van de Raad van Bestuur van Lotto Dstny. Haek was jarenlang een belangrijke man binnen de Belgische wielerploeg, maar zet nu dus een stap opzij.

De 57-jarige Haek is sinds 2013 gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij. Als hoofdsponsor had hij aardig wat te zeggen in de Raad van Bestuur van de besloten vennootschap (BVBA) achter de ploeg, genaamd Captains of Cycling. Achter de schermen liep het echter niet altijd van een leien dakje. “Haek heeft de stempel old school te zijn. Het zorgde soms voor een stroeve samenwerking bij de verdere modernisering van de ploeg”, schrijft Het Laatste Nieuws.

Roger Malevé, Olivier Alsteens en Bénédicte Lobelle (namens de Nationale Loterij) en Joris Van Rymenant en Joachim Lauwers (van de nieuwe sponsor Dstny) maken wel nog deel uit van de Raad van Bestuur. De raad zal nog worden uitgebreid met twee onafhankelijke bestuurders en de nieuwe CEO van de wielerploeg. De zoektocht naar de nieuwe CEO nadert zijn einde.

Haek was niet bereikbaar voor commentaar. Zijn woordvoerster Joke Vermoere stond HLN wel kort te woord. “Het is ons beleid om niet te communiceren over onze bestuursorganen, zeker aangezien we nu volop in de selectieprocedure zitten van de nieuwe General Manager. Eenmaal dat achter de rug is, zullen we communiceren.”