Topfavoriete Bäckstedt maakt het waar: “Heel bijzonder en emotioneel”

Zoe Bäckstedt kon eigenlijk alleen maar verliezen op het WK tijdrijden voor junioren. De 17-jarige Britse alleskunner was de torenhoge favoriet voor de wereldtitel en maakte het ook waar in Wollongong. En dat daags na de begrafenis van de Britse Queen Elizabeth. “Gisteren was een rare en bijzondere dag, dan is dit heel erg bijzonder”, vertelde Bäckstedt na afloop in het flashinterview.

“We keken naar de begrafenis van de koningin, hielden twee minuten stilte in ons hotel en luisterden ook naar het nieuwe volkslied. Het is echt speciaal om nu deel uit te maken van de Britse selectie. Ik ben heel trots op die trui. Ik word wereldkampioene daags na de begrafenis. Dat maakte me wel even emotioneel en is bijna onwezenlijk”, legt een dolblije Bäckstedt uit.

De dochter van oud-prof Magnus Bäckstedt moest vorig jaar op de tijdrit nog haar meerdere erkennen in de Russische Alena Ivanchecko. Die laatste koerst sinds dit jaar bij de elitevrouwen en dus lag de weg helemaal open voor Bäckstedt. En de Britse maakte het helemaal waar. Ze dook als enige onder de twintig minuten en zelfs de grens van de negentien minuten wist ze te slechten. Met een tijd van 18 minuten en 26 seconden was ze ruimschoots de beste.

Geen stress

Of ze nog heeft gedacht aan haar nederlaag van vorig jaar, was een van de vragen in het flashinterview. “Nee, daar heb ik vooraf niet aan gedacht. Dat mag ook niet door je hoofd spoken. Ik wilde wereldkampioene worden en ook graag onder de twintig minuten duiken. Dat ik zo snel zou zijn, had ik ook niet verwacht. Ik werkte zaterdag nog een goede verkenning af en daarna heb ik gewoon niet te veel meer aan het WK gedacht. Ik kwam hier ontspannen aan de start. Nu wil ik graag ook de wegrit winnen, maar we zien wel hoe het gaat.”