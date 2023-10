vrijdag 13 oktober 2023 om 11:04

Topfavoriet Olav Kooij voor tweede dag op rij naast het podium: “Het was hectisch”

Olav Kooij had zelf allicht ook meer verwacht van de Tour of Guangxi, maar vooralsnog kwam hij niet verder dan een vijfde en zevende plaats. Ploegleider Maarten Wynants doet het verhaal van de Jumbo-Visma-sprinter in een persbericht van de ploeg.

“Het was een hectische sprint. De laatste 3,5 kilometer waren rechttoe, rechtaan. Dat maakt het vaak complex omdat de timing cruciaal is. Dit keer was onze timing niet ideaal, daardoor moesten we van net iets te ver beginnen”, geeft Wynants toe.

De sprintkansen zijn nog niet opgesoupeerd in de Chinese wielerronde. “Morgen krijgen we vijf keer een klim van één kilometer aan tien procent. Dan moet alles meezitten om te kunnen sprinten. Daarna hebben we een aankomst bergop waar we plannen hebben met Milan Vader. Tenslotte volgen nog twee massasprints waar we op nieuw kansen hebben met Olav.”