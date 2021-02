Toon Aerts wint Superprestige: “Het is een uur afzien geweest”

Het was nog even spannend, maar Toon Aerts trok in Middelkerke definitief de Superprestige naar zich toe. De renner van Baloise Trek Lions hield twee punten over op Eli Iserbyt. “Het is een uur afzien geweest.”

Dat kwam niet alleen maar omdat Pauwels Sauzen-Bingoal agressief aan de cross begon, maar ook omdat Aerts niet de beste week uit zijn leven kende: “Ik heb een lastige week gehad en ik startte met een klein hartje ondanks een parcours op maat.”

Na de eerste ronde bevond Aerts zich al in een penibele situatie. De gevaarlijke Iserbyt reed bij de eerste drie, terwijl Aerts met Kevin Kuhn, Lars van der Haar, Corne van Kessel en Felipe Orts in een strijd was verwikkeld om de plaatsen vier tot en met acht. “Ik voelde meteen dat het tempo iets te hoog lag. Ik heb gereden voor elke plaats.”

In de slotfase kwam alles toch nog goed, toen bekend werd dat Iserbyt de cross niet ging winnen en plaats vijf binnen Toons handbereik lag. “Toen ik Van der Haar (de vijfde uit de cross en ploegmaat, red.) zag, kreeg ik ook meer vertrouwen.”