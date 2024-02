zondag 25 februari 2024 om 16:13

Toon Aerts valt hard bij de derde cross na schorsing, vrees voor neusbreuk

Opnieuw tegenslag voor Toon Aerts. De veldrijder, die vandaag van start ging in zijn derde veldrit sinds zijn dopingschorsing, is hard gevallen in de Sluitingsprijs in Oostmalle.

De 30-jarige Belg verloor de controle over zijn fiets en botste met zijn gezicht op een dranghek. Aerts bleef roerloos op de grond liggen, waarna hij nog werd aangereden door collega-crossers die hem niet meer konden ontwijken.

Volgens de eerste berichten zou hij een gebroken neus en hersenschudding hebben opgelopen. Met een bebloed gezicht stapte hij uit de koers.