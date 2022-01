Toon Aerts: “Laurens Sweeck was net wat vinniger”

Toon Aerts was er vandaag dichtbij in de X2O Trofee Hamme, maar moest na een spannende sprint uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Laurens Sweeck, al was het nipt. Daarvoor had de renner van Baloise Trek Lions al de hele cross van voren gereden.

“Ik kreeg een gat in het begin en ik wist dat Pidcock niet goed gestart was, dat werd me toegeroepen, dus dan vond ik het belangrijk om misschien even door te trekken en een gaatje te krijgen, zodat hij niet in de wedstrijd kon komen. Dat lukte niet, maar op het einde schakelde hij zichzelf alsnog uit”, verklaart Aerts zijn denderende start.

In de finale was het de bedoeling om al vroeg de kop te nemen en zo als eerste de sprint aan te gaan. “Maar dat was Laurens (Sweeck, red.) ook van plan, denk ik. Als je als eerste de laatste rechte lijn opdraaide, had je een voordeel. In principe had ik wel nog wel een sprint in de benen, ik kon nog wat uit de wind komen, maar ik had bij het bikepark al op kop moeten zitten. Daar was Laurens net wat vinniger.”