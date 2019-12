Tony Martin: “Ik geniet weer van het wielrennen” vrijdag 27 december 2019 om 12:02

Tony Martin kende enkele moeilijke jaren bij Katusha-Alpecin, maar de Duitse tijdrijder bloeide helemaal op in dienst van Jumbo-Visma. Niet als kopman, maar als luxehelper voor renners als Dylan Groenewegen, Steven Kruijswijk en Primož Roglič. “Ik geniet weer van het wielrennen”, zo citeert Cyclingnews.

De ervaren Martin boekte als renner van HTC en Quick-Step grote successen, zo won hij meerdere rittenkoersen en werd hij maar liefst vier keer wereldkampioen tijdrijden. Aan het einde van 2016 vertrok hij naar Katusha-Alpecin, maar dat werd geen succes. “Er heerste een gebrek aan leiderschap en visie”, zo kijkt Martin nu terug op die periode.

“Je moet als een team een bepaald doel voor ogen hebben, maar dat hadden we niet bij Katusha. Het zijn inderdaad twee verloren jaren geweest, maar ik heb ook veel plezier gehad en vrienden gemaakt. En nu weet ik ook het verschil tussen een succesvolle en niet succesvolle ploeg”, zo vertelt de sterke allrounder.

Martin droeg dit jaar bij aan de successen van Groenewegen, Kruijswijk en Primož Roglič, zijn ploeg Jumbo-Visma boekte maar liefst 51 zeges in 2019. “Ik ben echt bezig aan een tweede wielerleven. Ik weet nu wat mijn rol is, namelijk die van meesterknecht en wegkapitein. Ik moet de ploeg bedanken voor de gegeven kans.”

“Ik ga voor een medaille op het WK tijdrijden”

Martin mag dan tegenwoordig in dienst rijden van ploeggenoten, hij heeft ook nog persoonlijke ambities. De meervoudig wereldkampioen richt zich in 2020 namelijk op het WK tijdrijden in het Zwitserse Martigny. “Ik kan het nog altijd, maar de jongere garde is gewoon sterker. Ik kan echter nog altijd meedoen met de wereldtop, mits het parcours me ligt.”

En laat het tijdritparcours in Martigny nu redelijk vlak zijn. “Ik richt me niet op een vijfde plek, ik wil strijden voor de medailles”, legt Martin de lat hoog. Eerder werd bekend dat de Duitser niet zal meedoen aan de Olympische Spelen van Tokio. “Mijn manager was in Tokio en hij heeft naar het parcours gekeken. Hij beschrijft het als extreem zwaar”, was zijn uitleg.