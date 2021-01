Tom Pidcock ziet MTB-vierdaagse uitgesteld worden

Tom Pidcock kan een mountainbikewedstrijd schrappen uit zijn voorjaarsprogramma. De Britse alleskunner was van plan om van 11-14 februari in Spanje de Mediterranean Epic te rijden, maar de organisatie heeft dat evenement uitgesteld vanwege de coronacrisis.

De organisatie van de Mediterranean Epic zegt gedwongen te zijn om de wedstrijd ruim een maand uit te stellen. De eerstvolgende datum op de kalender is nu 25-28 maart. Voor de zekerheid heeft het bestuur achter de MTB-vierdaagse ook een nieuwe datum gereserveerd in september; van 16-19 september.

Het is nog niet bekend of Pidcock in eind maart ook deel zal nemen aan de Mediterranean Epic. Op dat moment is hij al begonnen aan zijn wegseizoen bij zijn nieuwe ploeg INEOS Grenadiers. Vanaf februari heeft hij achtereenvolgens de Volta ao Algarve, de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne en Strade Bianche op zijn programma staan.