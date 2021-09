Tom Pidcock zesde op WK: “Ik heb te lang gewacht met mijn aanval”

Tom Pidcock eindigde op het WK wielrennen in Vlaanderen als zesde, maar daar was de jonge Brit niet echt tevreden mee. Hij was niet in staat om Julian Alaphilippe te volgen, miste de aanval van onder meer Jasper Stuyven en Dylan van Baarle en werd uiteindelijk best of the rest. “Het was een kat-en-muisspel”, zegt hij na afloop.

“Ik dacht dat het op het laatste circuit in Leuven zou gebeuren”, vertelt Pidcock tegen Cyclingnews. “Er was geen enkele klim die lastig genoeg was om weg te rijden, behalve als je Alaphilippe heet. Ik spaarde mijn krachten voor die ene aanval, maar heb te lang gewacht daarmee en zo de slag gemist. Alaphilippe heeft ongelooflijk gereden. Alle felicitaties voor hem.”

Het massaal toegestroomde publiek in onder meer Antwerpen, Leuven en Overijse zorgde bij Pidcock voor een kick. “Het was ongelooflijk onderweg. We reden niet op de weg, maar in een stadion”, geeft hij aan. “Het was bizar. In de eerste ronde had ik al een suis in mijn oren.”