Tom Pidcock zag Van der Poel en Benoot wegrijden: “Toen brak het elastiek”

Tom Pidcock was na Dwars door Vlaanderen tevreden met zijn derde plaats. De Brit creëerde met INEOS Grenadiers-ploegmaat Ben Turner de beslissende elitegroep die ging strijden om de zege. In de finale was het hard tegen onzacht. “Een echt kat-en-muis-spel”, vat Pidcock het zelf samen.

“Het ging om die laatste move”, doelt Pidcock in het flashinterview op de aanval van Tiesj Benoot en Mathieu van der Poel op 1,5 kilometer van de finish. “Toen ging het elastiek kapot. Daarvoor werd elke demarrage nog dichtgereden. Stefan Küng twijfelde een seconde, terwijl ik denk dat dat het moment was waarop hij had moeten gaan. Maar daarna was het gaan.”

Uiteindelijk zag de 22-jarige Brit in de verte Van der Poel winnen. Zelf won hij de sprint om plek drie. “Ben Turner trok de sprint nog aan en ik won de sprint. Een podiumplek, dus, en daar ben ik heel blij mee. Dit is echt een grote verbetering na zondag.” Daarmee wijst Pidcock naar zijn slechte prestatie in Gent-Wevelgem, omdat hij nog niet volledig hersteld was van maagproblemen.

Ronde van Vlaanderen

En Pidcock weet dat als je in Dwars door Vlaanderen een goede vorm laat zien, je ook voor de Ronde van Vlaanderen naar voren wordt geschoven. “Maar dat is een heel andere wedstrijd. Het zal ook vol gas gaan, maar er komen ook honderd kilometer bij. Het wordt een lange en zware dag. Maar als het zo gaat als vandaag, dan ben ik al blij”, kijkt Pidcock vooruit.