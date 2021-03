‘Tom Pidcock voegt Ronde van Vlaanderen toe aan wedstrijdprogramma’

De goede prestaties van Tom Pidcock zijn ook de ploegleiding van INEOS Grenadiers opgevallen. Hij is door de ploeg toegevoegd aan de selectie voor de Ronde van Vlaanderen, zo meldt Sporza.

Sterke prestaties in het openingsweekend, Strade Bianche en Milaan-San Remo hebben de entourage van het Britse supertalent overtuigd. Aanvankelijk zou Pidcock in het Vlaamse voorjaar enkel nog de E3 Saxo Bank Classic en Dwars door Vlaanderen rijden, maar nu komt daar de Ronde van Vlaanderen bij.

Na Vlaanderens Mooiste neemt Pidcock een korte rustpauze om zich toe te leggen op de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race en Waalse Pijl. “Dit is het plan, maar we bekijken het koers per koers”, zegt begeleider Kurt Bogaerts. “Alles verloopt nu positief, maar je weet nooit hoe het gaat met jonge renners.