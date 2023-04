Tom Pidcock pakt eerste podiumplaats in monument: “Dus ben ik superblij”

Tom Pidcock moest Remco Evenepoel laten gaan in Luik-Bastenaken-Luik, maar baalt daar na afloop helemaal niet van. “Natuurlijk wil ik altijd winnen, maar dit is mijn eerste podiumplaats in een monument. Ik ben enorm blij!”

“Ik had nog geen beste band met Luik-Bastenaken-Luik. Twee jaar geleden was ik ziek, en vorig jaar was ik zelfs ziek in koers. Dit is pas mijn eerste succesvolle Luik.”

Pidcock was zondag de laatste renner die Evenepoel kon volgen. De Brit sloot in de afdaling van de Redoute aan bij mij Evenepoel, maar moest de wereldkampioen op de eerstvolgende klim laten gaan. In het flashinterview geeft de Brit meer uitleg: “Ik heb op mijn tellen gepast op de Redoute, omdat ik wist dat ik het gat kon dichten in de afdaling.”

“Maar daarna zat ik echt op de limiet. Evenepoel vroeg of ik over wilde nemen, maar dat kon ik echt niet meer. Toen reed hij vol door. Ik heb daarna de keuze gemaakt om even te wachten en alsnog vol voor de tweede plaats te gaan. Dat is helemaal gelukt.”