Tom Pidcock na Milaan-San Remo: “Ik voelde me heel erg goed”

Tom Pidcock was een van de hoofdrolspelers in de finale van Milaan-San Remo, maar kwam in de eindsprint uiteindelijk niet verder dan een vijftiende plaats. “Ik voelde me echter wel heel erg goed en ik ben blij met het resultaat”, zo vertelde de jonge Brit na afloop van zijn eerste monumentale klassieker.

In de finale besloot INEOS Grenadiers, de ploeg van Pidcock, de koers in handen te nemen. Op de flanken van de Poggio was Filippo Ganna verantwoordelijk voor een strak tempo. “De ploeg reed zo ongelofelijk goed in dienst van mij en Kwiatkowski. We waren vervolgens allebei in staat om op de Poggio de betere renners te volgen.”

Onbekend terrein

Pidcock nam al snel het initiatief in de afdaling van de Poggio, maar slaagde er niet in om weg te rijden. “Ik besloot een kleine aanval te plaatsen in de afdaling, om te kijken of ik wat ruimte zou krijgen richting de finish. Ik had echter geen flauw benul wat me allemaal te wachten stond in de afdaling! Het bleek dan ook niet mogelijk om weg te rijden.”

In de laatste kilometers wist Jasper Stuyven het goede moment te kiezen en zo als outsider naar de zege te rijden. Voor Pidcock zat er in de finale niet meer in dan een vijftiende plaats. “Ik zat iets te ver in de finale, maar ik ben wel blij met mijn koers. Het is mijn eerste monumentale klassieker en mijn eerste wedstrijd van 300 kilometer.”

Knieklachten

De 21-jarige Brit wist de finale dus te kleuren, en dat na een gebrekkige voorbereiding. Pidcock kampte na Strade Bianche namelijk met lichte knieklachten. “Het was een moeilijke week, aangezien ik een beetje last had van tendinitis. Het was vooral mentaal een zware periode. Ik kon niet trainen zoals ik dat voor ogen had.”

“Mijn voorbereiding was dus zeker niet perfect, maar ik reed toch wel een goede koers. Ik ben zeker tevreden over mijn wedstrijd, maar ik wil meer.” De eerstvolgende koers van Pidcock is de E3 Saxo Bank Classic van aanstaande vrijdag. De renner van INEOS Grenadiers zal vervolgens ook nog deelnemen aan Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen.