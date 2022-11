Tom Pidcock licht gefrustreerd na tweede plek: “Uur vol gas, dat is toch wennen”

Video

Tom Pidcock heeft in zijn tweede cross van dit veldritseizoen meteen meegedaan om de overwinning. In de Wereldbeker van Overijse was de wereldkampioen er dichtbij, maar moest hij de zege laten aan Michael Vanthourenhout. “Het was een mooie race. Het was echt leuk, maar ik ben wel een beetje gefrustreerd”, aldus Pidcock tegen WielerFlits.

De cross begon slecht voor de Brit. “Mijn ketting liep vast bij de start, waarom weet ik niet. Ik had ook al zo’n probleem tijdens de verkenning en misschien was dit dezelfde fiets. Maar dat weet ik niet zeker”, geeft hij aan. Daarna vloog Pidcock. Binnen no time reed hij aan kop van de wedstrijd. “Het ging echt heel goed, maar in de laatste rondes had ik dat gevoel niet. Het zijn de eerste crossen van het seizoen. En ook al duurt het maar een uur, het is wel vol gas. Daar moet je toch een beetje aan wennen.”

Zonder heel veel specifieke crosstraining doet Pidcock dus mee om de zege. “Ik heb twee uur getraind en gisteren een uur gecrost, dus dan heb ik drie uur in de benen”, lacht hij. Toch zijn er gemengde gevoelens voor de renner van INEOS Grenadiers. “Ik mag wel blij zijn, vooral met elke dag in deze regenboogtrui. En Michael heeft laten zien waarom hij het EK heeft gewonnen. Hij was erg goed vandaag.”