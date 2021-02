Tom Pidcock laat zich zien in Omloop Het Nieuwsblad: “Dit geeft veel vertrouwen”

Tom Pidcock kwam zaterdag slechts als 55e over de streep in Omloop Het Nieuwsblad, maar de jonge Brit liet zich wel opmerken in de finale van de openingsklassieker. Pidcock maakte namelijk deel uit van een sterke vluchtgroep. “Dit is een goed signaal”, zo liet hij weten na de finish.

In de finale van de 76ste Omloop Het Nieuwsblad reed een sterke groep vooruit met onder meer wereldkampioen Julian Alaphilippe, Sep Vanmarcke, Greg Van Avermaet en Pidcock. De renner van INEOS Grenadiers zat aanvankelijk in een tweede groep, maar wist samen met de Luxemburgse kampioen Kévin Geniets nog de oversteek te maken.

“Ik bleef kalm toen die groep wegreed, aangezien er geen reden was tot paniek. In de achtervolgende groep probeerde BORA-hansgrohe iets te forceren, maar het had allemaal weinig effect. Ik besloot op een gegeven moment om te versnellen en ik kreeg Geniets mee. Samen wisten we de oversteek te maken. We moesten wel meezitten in die groep”, aldus Pidcock.

Onzekerheid

Op de Berendries slaagde Pidcock er niet in om een langgerekte demarrage van Alaphilippe te beantwoorden en op de kasseien van de Vesten, net voor het opdraaien van de Muur van Geraardsbergen, werden alle koplopers ingerekend. Toch is Pidcock tevreden over zijn wedstrijd. “Ik ben veel sneller in vorm dan aanvankelijk gedacht.”

“Mijn eerste wedstrijd voor de ploeg, de Tour des Alpes Maritimes et du Var, ging niet heel erg lekker. Ik was redelijk in orde, maar het was ook wel afzien. I wasn’t flying. Het was dus een beetje gissen naar mijn vormpeil. Het is toch wel vreemd om zonder houvast naar een wedstrijd te gaan. Ik heb echter wel veel geleerd. Dit geeft me veel vertrouwen.”

Pidcock zal vandaag ook aan de start staan van Kuurne-Brussel-Kuurne. “Het zal waarschijnlijk uitdraaien op een sprint, maar we kijken er wel naar uit. Ik begin met een hele positieve mindset aan de wedstrijd en ik hoop mijn goede vorm mee te nemen naar Strade Bianche.”