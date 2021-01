Tom Pidcock: “In Hulst vechten voor de overwinning met Van der Poel en Van Aert”

Tom Pidcock kon het Mathieu van der Poel nooit echt lastig maken in Gullegem, al kon hij na halverwege koers wel nog even knap een gat dichten op de wereldkampioen. “Het was okee, maar niet geweldig”, zo vertelt hij na afloop in het flashinterview.

“Ik vond het goed dat ik na de eerste aanval van Van der Poel nog kon terugkeren. Daarna ging hij nog een keer, maar kon ik er niet meer goed op reageren. Ik blokkeerde juist op het moment dat het net wat rustiger ging. Toen ben ik maar gegaan voor de tweede plaats. Uiteindelijk heeft Van der Poel het verschil gemaakt in de bochten.”

Na de finish richtte Pidcock zijn vizier snel weer op de Wereldbekercross in Hulst, die zondag op de planning staat. “Morgen zal ik met Van Aert en Van der Poel vechten voor de overwinning. Ik hoop een goede wedstrijd te rijden. Daarna vertrek ik naar Gran Canaria voor een trainingskamp met Ineos Grenadiers.”