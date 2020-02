Tom Pidcock: “Ik kopieer Mathieu van der Poel niet” zaterdag 15 februari 2020 om 11:15

Met de veldritten van Middelkerke en Hulst beëindigt Tom Pidcock dit weekend zijn crossseizoen. Na een break gaat dan de focus op de weg én het mountainbiken, waarmee de link met Mathieu van der Poel snel is gelegd. Toch wordt hij liever niet met de Nederlander vergeleken.

“Ik doe dat al mijn hele leven, van fiets wisselen”, vertelt Pidcock, die twee weken geleden zilver pakte tijdens het WK veldrijden in Dübendorf, in een interview met Het Laatste Nieuws. “Als Van der Poel, of Van Aert, er niet was geweest, had ik dit ook gedaan. Zij hebben wel getoond dat de combinatie perfect mogelijk is. Daardoor is het voor mij makkelijker om dit project verkocht te krijgen.”

Voor komend seizoen legt de Britse renner, die in juli 21 jaar wordt, de lat hoog: bij de beloften wereldkampioen worden in het mountainbiken, op de weg en in het tijdrijden. “Dan heb ik in vier disciplines een wereldtitel bij de beloften. Nog nooit gedaan, en net daarom wil ik het proberen.” Die titels komen dan bovenop zijn WK-zege in het veldrijden, die hij behaalde in Bogense nu een jaar geleden. Ook hoopt hij zich op de mountainbike te kwalificeren voor de Olympische Spelen.

Volgende stap

De volgende stap is vervolgens die dan naar fulltime professional. Normaal is dat iets voor 2021, zegt Pidcock. De traditionele ploegen dingen al naar zijn hand, maar zelf houdt de Brit alle opties nog open. “Waarom niet groeien met Trinity? Misschien kan ik me samen met deze ploeg blijven ontwikkelen en kunnen we dezelfde weg opgaan als de ploeg van Mathieu van der Poel. Dat idee is wél door Van der Poel geïnspireerd.”

Van der Poel krijgt bij Alpecin-Fenix de mogelijkheid om het wielrennen op de weg, mountainbiken en veldrijden te blijven combineren. Volgens Pidcock kan hij bij een traditionele ploeg nooit de drie disciplines samendoen. “Crossen en koersen op de weg kan je vandaag in elk WorldTour-team doen, kijk maar naar Jumbo-Visma, maar ik wil er ook het mountainbiken bij. Bij de ploeg van Van der Poel moet ik niet zijn, want zij hebben Mathieu al.”