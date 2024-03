donderdag 14 maart 2024 om 12:48

Tom Pidcock houdt rekening met atypische Milaan-San Remo

In de dagen voor Milaan-San Remo gaat het vooral over Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel, maar wat mogen we verwachten van Tom Pidcock? De Brit trekt in ieder geval met ambitie naar Italië. “Ik heb een goede voorbereiding achter de rug, zonder tegenslagen.”

De 24-jarige Pidcock kijkt samen met zijn ploeg INEOS Grenadiers vooruit naar de eerste monumentale klassieker van het seizoen. “Ik kende dit jaar nog geen tegenslagen. Daar kan ik wel vertrouwen uit putten. Milaan-San Remo is een simpele wedstrijd. Je moet kijken naar de renners die zo snel mogelijk de Poggio kunnen oprijden. En die daarna nog een goede afdaling in de benen hebben.”

“Je moet kunnen rekenen op een ploeg, die in staat is om je in een goede positie te brengen. Ik heb veel vertrouwen in onze formatie. De jongens weten wat ze moeten doen. Ik kan op ze rekenen”, doelt Pidcock op Filippo Ganna (de nummer twee van vorig jaar), oud-winnaar Michal Kwiatkowski, outsider Jhonatan Narváez, Luke Rowe, Ben Swift en Kim Heiduk.

Milaan-San Remo wordt bijna altijd beslist op de flanken van de Poggio en de daaropvolgende afdaling, maar Pidcock sluit niet uit dat er dit jaar een ander koersscenario zal worden geschreven. “Het zou me niet verbazen mochten er dit jaar al aanvallen komen op de Cipressa.”