Tom Pidcock: “Hopelijk wordt het dit jaar geen sprint”

Tom Pidcock hoopt niet op een massasprint straks in de finale van Omloop Het Nieuwsblad, dat vertelde hij in een interview voor de start. “We hebben een ploeg om de koers te maken vandaag”, aldus de renner van INEOS Grenadiers.

Op de vraag wie Pidcock als de favorieten ziet gaf de Brit een duidelijk antwoord. “Wout van Aert is vandaag de grote favoriet denk ik, hij is in een goede vorm na zijn stages.” Over de verkenning had de Brit het volgende kortstondige antwoord klaar: “De kasseien zijn nog steeds hetzelfde.”

“Wij zijn hier met een zeer sterke ploeg, met veel jonge renners ook. We hebben dan ook een ploeg om de koers te maken. Vorig jaar was het een massasprint, maar er werd mij verteld dat dat eerder zeldzaam is hier. Hopelijk wordt het dan ook dit jaar geen grote sprint en wordt er eerder gekoerst.”

De Britse wereldkampioen veldrijden zet zijn ploeg ook nog eens in de verf. ” We hebben meerdere kaarten om uit te spelen vandaag, niet alleen Ethan (Hayter, red.) en ik. Ethan is waarschijnlijk nog niet in zijn beste vorm, hij had in de winter wat pech.”