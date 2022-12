Tom Pidcock derde in Dublin: “Het was een vreemde wedstrijd”

Geen eerste wereldbekerzege van het seizoen voor Tom Pidcock, voorlopig toch. De Britse wereldkampioen moest in de modder van Dublin genoegen nemen met de derde plaats, achter winnaar Wout van Aert en Laurens Sweeck.

Na afloop sprak Pidcock, die zich wel meerdere keren liet zien aan kop van de koers, van een vreemde race. “Het koersverloop was vreemd. De voorste groep was best groot en er waren niet echt punten om het verschil te maken. Dat had ik niet echt verwacht. Ik moest in de laatste ronde echt vechten voor een podiumplek.”

Geen extra versnelling

“Ik probeerde op een gegeven moment wel sneller te rijden, maar dat kon ik niet. Ik reed de hele cross een beetje aan hetzelfde tempo. Ik snap niet echt waar dat vandaan komt. Ik heb alles gegeven, maar kon vandaag niet echt harder. Het was een lastige cross”, was zijn korte analyse van de race.

Pidcock wist dit veldritseizoen – met de X2O-manche van Kortrijk en de Superprestige van Boom – al twee (klassements)crossen te winnen. Verder stond hij al op het podium (2e) van de Wereldbeker in Overijse.