Tom Pidcock begint in Volta ao Algarve aan wegseizoen

Tom Pidcock is er komende zondag niet bij in Hoogerheide om zijn wereldtitel in het veld te verdedigen. De 23-jarige Brit van INEOS Grenadiers vertoeft momenteel in het Spaanse Denía, waar hij zich aan het klaarstomen is voor zijn wegcampagne. In de Volta ao Algarve (15-19 februari) zal Pidcock beginnen aan zijn wegseizoen.

Dat laat de veelzijdige renner weten in een interview met Het Nieuwsblad. In gesprek met de Vlaamse krant schetst hij zijn verdere voorjaarsprogramma. Na de Volta ao Algarve trekt Pidcock naar Vlaanderen voor Omloop Het Nieuwsblad, gevolgd door een Italiaans wedstrijdblok met Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. “Ik wil goed beginnen aan het wegseizoen. Zelfs al in de Algarve”, klinkt het ambitieus.

Wat met de klimklassiekers?

Pidcock zal ook nog te bewonderen zijn in twee Vlaamse kasseiklassiekers, met eerst Dwars door Vlaanderen en vervolgens de Ronde van Vlaanderen. Het is momenteel nog gissen naar zijn verdere programma, al zullen de klimklassiekers waarschijnlijk ook deel uitmaken van zijn voorjaarscampagne.

De coureur van INEOS Grenadiers koos vorig jaar ook voor een Portugese seizoensouverture, gevolgd door een deelname aan Omloop Het Nieuwsblad. De voorbije maanden was Pidcock te bewonderen in het veld. Hij moest vaak zijn meerdere erkennen in Mathieu van der Poel en/of Wout van Aert, maar was wel de beste in de X2O-cross van Kortrijk en de Superprestigeveldrit van Boom.