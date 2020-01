Tom-Jelte Slagter begint wielerjaar in Saudi Tour dinsdag 28 januari 2020 om 18:48

Tom-Jelte Slagter zal over één week zijn debuut maken voor B&B Hotels-Vital Concept. De 30-jarige puncheur begint het wielerjaar 2020 in de gloednieuwe Saudi Tour (4-8 februari), zo heeft hij aan WielerFlits laten weten.

De oud-renner van Rabobank, Cannondale en Dimension Data koos afgelopen winter voor een avontuur bij B&B Hotels-Vital Concept, de ploeg van onder meer Pierre Rolland, Bryan Coquard en teammanager Jérôme Pineau. De Franse formatie koerst dit seizoen op een ProTeam-licentie.

Slagter reist na de Saudi Tour richting Europa, om precies te zijn Frankrijk, om daar deel te nemen aan de Tour de la Provence (13-16 februari) en de Tour du Haut Var (21-23 februari). “Ik heb dingen veranderd in mijn training en ik hoop dat ik bij deze ploeg weer in staat ben om topprestaties te leveren”, zo vertelde Slagter eerder nog.

De winnaar van de Tour Down Under 2013 zette zijn handtekening onder een contract voor één seizoen. “En dat is ideaal aangezien ik de Franse cultuur en de races op de Franse kalender moet leren kennen.” Slagter krijgt in februari al een kans om zich te testen op Franse wegen.