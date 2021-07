Tom Dumoulin trots: “Zilver met absoluut een gouden randje”

Tom Dumoulin nam kort na het behalen van zijn zilveren medaille op de individuele tijdrit van de Olympische Spelen het woord ‘trots’ in de mond. De Limburgse specialist, die eerder dit jaar even stopte als wielrenner, had Tokio als grote doel aangewezen. “Ik besloot terug te keren, speciaal voor deze dag”, vertelt hij kort na afloop.

Dumoulin hoefde over het heuvelachtige parcours van 44,2 kilometer alleen zijn ploeggenoot Primož Roglič van Jumbo-Visma voor zich te dulden. De strijd om het zilver was nog wel spanennd, want Rohan Dennis (brons), Stefan Küng en Filippo Ganna eindigden binnen vier seconden van de Nederlander.

Na afloop kwamen de emoties naar boven bij Dumoulin. “Het was een moeilijke weg hiernaartoe. Ik was overtraind in de winter en klaar met fietsen. Maar ik besloot terug te keren, speciaal voor deze dag. Ik had een doel en ben trots”, reageert hij.

“Het is zilver geworden, maar absoluut met een goud randje. Primož was van een andere planeet vandaag”, zegt Dumoulin over zijn Sloveense ploegmaat. “Ik weet dat hij een bijzondere gozer is. En het is heel mooi om op het podium te staan. Dit is voor mij geweldig.”