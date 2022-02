Tom Dumoulin stelt zich vragen bij huidige coronaprotocollen

Het coronavirus houdt ook de wielerwereld nog altijd in zijn greep. Door de besmettelijke Omikron-variant testen veel renners positief op corona, kennen coureurs geen ideale voorbereiding op wielerkoersen en komen ploegen in afgeslankte vorm aan de start van wedstrijden. Tom Dumoulin is kritisch op de huidige coronaprotocollen.

COVID-19, het is en blijft een heet hangijzer, ook binnen het wielrennen. Door de Omikron-variant is er een flinke toename van het aantal besmettingen en ook de wielerwereld wordt geteisterd door het coronavirus. Er gaat geen dag voorbij of er wordt wel ergens gemeld dat een renner met naam en faam niet kan deelnemen aan een wedstrijd omwille van een besmetting. Het zorgt bij veel ploegen voor personele problemen.

Dumoulin vraagt zich in gesprek met La Gazzetta dello Sport af of de huidige aanpak nog wel de juiste is. De renner van Jumbo-Visma deed zijn uitspraken op een persconferentie daags voor de UAE Tour. “Als je hier (in de Verenigde Arabische Emiraten, red.) positief test, moet je tien dagen in isolatie. Met als gevolg dat je voorbereiding in het water valt, net als het voorjaar. Ook als je geen last hebt van symptomen.”

Nieuwe situatie, dezelfde regels

“Er gelden nog altijd min of meer dezelfde regels als twee jaar geleden, toen het virus veel dodelijker was en er nog geen vaccins waren. Dat is op zijn zachtst gezegd vreemd. Het kan voor problemen zorgen”, aldus Dumoulin, die echter ook wel beseft dat het niet eenvoudig is om de protocollen aan te passen. “Het heeft meer te maken met de richtlijnen van verschillende landen/staten. Ik weet niet of de wielerwereld echt iets kan veranderen.”

Reactie Filippo Ganna Ook Filippo Ganna deed zijn zegje over het onderwerp, maar de Italiaan van INEOS Grenadiers hield zich wat meer op de vlakte. “Het lijkt er gelukkig op dat de meeste coronagevallen asymptomatisch zijn. Dat is belangrijk, maar het is niet onze taak om de regels te bepalen. We houden ons aan de richtlijnen. In de toekomst is er de ruimte om in kaart te brengen of we de juiste keuzes hebben gemaakt. De beslissingen die zijn genomen, zijn genomen voor het welzijn van de samenleving. En niet voor het welzijn van het individu.”