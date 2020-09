Tom Dumoulin: “Pas maandag beslist dat ik Waalse Pijl zou rijden” woensdag 30 september 2020 om 11:47

Tom Dumoulin is net van start gegaan in de Waalse Pijl, maar over zijn ambities tast hij toch in het duister. “Ik zou hier eigenijk niet moeten zijn”, vertelt hij voor de start. “Maar we hebben renners te weinig. Die Muur van Hoei is niet specifiek op mijn maat gemaakt, maar we zien wel.”

Dumoulin besliste pas maandag over zijn deelname aan de Waalse Pijl. “Dit was niet voorzien, nee. Ik zou hier eigenlijk niet moeten zijn. Het is een beetje last minute allemaal. Maar door het drukke programma hebben we momenteel gewoon te weinig renners. We maken er het beste van. Het WK was helemaal niet slecht. Zeker de tweede koershelft viel mee. Wie weet wat mogelijk is.”

Dat het voor Jumbo-Visma wel een open wedstrijd wordt, meent de Limburger. “Als ik me goed voel, dan kan het zijn dat mijn kaart getrokken wordt in de finale. Anders gaan we voor Lennard Hofstede of Jonas Vingegaard. Die Muur is zo specifiek, hé. Eigenlijk is hij niet per sé voor mij gemaakt, maar we zullen zien.”

“Of er geen andere optie is dan wachten op de slotklim? Misschien is er dit jaar iets minder controle dan andere jaren, omdat een aantal teams hun kopman missen. Dat kan. Maar uiteindelijk sprinten we straks toch weer met zijn allen die Muur op, denk ik.”