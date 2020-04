Tom Dumoulin over gedeeld kopmanschap: “Daar komen wel eens discussies van” dinsdag 28 april 2020 om 13:26

Interpreteer de kop boven dit artikel vooral niet verkeerd. Tom Dumoulin benadrukt dat hij blij is bij Jumbo-Visma niet de enige kopman te zijn. Het was zelfs een van de redenen van zijn vertrek bij Team Sunweb. “Maar ik kan je op een briefje geven: daar gaan discussies van komen.”

In een uitgebreid interview in HUMO praat Tom Dumoulin openhartig over verleden en toekomst. Over zijn fysieke transformatie door de jaren heen, bijvoorbeeld. En waarom hij niets met Strava te maken wil hebben. “Ik zet er niks op en ik volg niemand. Ik wil ook helemaal niet laten zien hoe ik me voorbereid op wedstrijden. Ik doe er jaren over om mijn training te perfectioneren. Waarom zou ik mijn ervaring met de wereld delen?

Mentale klap

Dumoulin heeft het in het interview met auteurs Zonneveld en Van Warmerdam ook over de fysieke ongemakken van het voorbije jaar. Van het bewuste knieprobleem tot de parasieten in de darmen. Dat hij het gevoel heeft dat zijn lijf hem in de steek heeft gelaten, zegt hij. “Niet zozeer met die knie: daar kon ik niks aan doen. Die parasieten kwamen ook niet uit de lucht vallen. Maar ik kwam uit een periode die al tegenzat, het was een mentale klap. Ik voelde me langzaam aftakelen en het opkrabbelen ging ook niet van vandaag op morgen.”

Het heeft ook een positief gevolg. “Ik weet weer hoe leuk ik het wielrennen vind, met alles eromheen. Ik heb daar aan getwijfeld. Het is ook de druk van een goedbetaalde sporter te zijn die een merk uitdraagt. Door een leuke gast te zijn bij commerciële verplichtingen, door resultaten. Gaat dat elke keer lukken? Het zal heus moeilijk blijven, maar er staan heel veel mooie dingen tegenover: op pad met je maten, op geweldige plekken komen. De voordelen wegen door. Dat wist ik vóór mijn blessure niet meer zo zeker.”

Vertrek van Geschke en Ten Dam

Dumoulin heeft het tot slot over zijn rol bij Jumbo-Visma. De ondertussen 29-jarige Limburger geeft toe dat hij bij zijn vorige team al een tijdje met vragen over de steeds toenemende druk rondliep. Toen Simon Geschke en Laurens ten Dam vertrokken, had hij het naar eigen zeggen echt moeilijk. “Na de Tour van 2018 hoorde ik dat ze weggingen. Dat was niet met mij overlegd. Maar er is niet één specifiek moment waarvan ik kan zeggen dat het huwelijk begon te barsten. Ik denk dat het vooral bij mezelf lag. Ik begon te worstelen met een aantal dingen.”

Uiteindelijk bleek het verschil in visie tussen renner en team zo groot, dat het tot een definitieve breuk leidde en hij bij Jumbo-Visma terecht is gekomen. Een team waarin hij niet meer de enige kopman is. “Een goede zaak. Ik wilde niet meer de enige aap op de rots zijn. Steven Kruijswijk, Primož Roglič en ik willen alle drie de Tour winnen. We zullen dus moeten accepteren dat er misschien een teamgenoot beter is. Dan trekken we diens kaart. En niet van degene die denkt: mijn dag komt misschien nog wel.”

“En natuurlijk gaat er een keer een discussie komen, dat kan ik je op een briefje geven. Dat ik een keer niet blij ben dat Primož aanvalt als ik een slecht moment heb, of andersom. Maar als we hetzelfde doel hebben, komen we eruit. Trouwens, als Primož Roglič de sterkste is, dan had ik ook niet gewonnen als ik voor een andere ploeg zou rijden.”

Lees het volledige interview met Tom Dumoulin in HUMO via deze link