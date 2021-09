Tom Dumoulin: “Mijn eerste koersen zijn pas in februari weer”

Tom Dumoulin bezocht gisteren het WK tijdrijden voor elite-mannen in Vlaanderen, maar in een andere hoedanigheid dan hij had gehoopt. Door een polsbreuk, opgelopen bij een aanrijding in de Ardennen, moest de Nederlandse renner het wereldkampioenschap aan zich voorbij laten gaan en vroegtijdig een punt zetten achter zijn seizoen.

Dumoulin werd anderhalve week geleden aangereden door een automobilist, terwijl hij op de fiets zijn eigen toertocht aan het verkennen was. “Inmiddels gaat het naar omstandigheden hartstikke goed, alleen zijn de omstandigheden wat minder leuk. Het was een afslaande auto die mij niet had gezien. De auto sloeg een zijweg in en ik klapte vol op de motorkap, waarna ik mezelf opving met mijn polsen. Eentje was dusdanig gebroken dat die geopereerd moest worden. Ik kan er nog niet zo heel veel mee, dus helaas zit voor mij het seizoen erop”, vertelde hij aan de NOS.

Op het programma van Dumoulin stonden nog het WK tijdrijden en het WK op de weg, alsmede Milaan-Turijn, Tre Valli Varesine en de Ronde van Lombardije. Daar kon door zijn blessure een kruis doorheen worden gezet. “Als alles goed gaat, kan ik over een week of twee, drie weer op de rollen fietsen, en dan mag ik ook weer voorzichtig naar buiten. Maar er is nu eigenlijk ook helemaal geen haast, omdat mijn seizoen erop zit en mijn eerste koersen waarschijnlijk pas in februari weer zijn”, aldus de 30-jarige renner van Jumbo-Visma.