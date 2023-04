Tom Dumoulin vol lof over dominantie en koerswijze van Jumbo-Visma: “Ik geniet ervan”

Tom Dumoulin kijkt met bewondering naar de prestaties van Jumbo-Visma dit voorjaar. De oud-wielrenner van de Nederlandse ploeg heeft in gesprek met Sporza verteld over zijn visie op de dominantie van het team. “Niemand had kunnen voorspellen dat ze gingen domineren van a tot z”, aldus Dumoulin.

“Ik ken geen ploeg die het momenteel beter voor mekaar heeft. Ze hameren enorm op het groepsgevoel, maar dat gevoel creëren ze ook automatisch. Alles klopt en alles is tiptop in orde. Dat creëert een gevoel van gezamenlijke onoverwinnelijkheid. Zoals: “Wij hebben de beste foodapp, de beste wielen en we hebben de beste stage gehad.” Dat straalt deze ploeg uit en de resultaten geven dat alleen nog maar meer een boost.”

Dumoulin ziet dat Jumbo-Visma de laatste jaren nog een pak sterker is geworden dan daarvoor. “Ze hadden al zo’n goeie ploeg en dan trekken ze nog toprenners aan. Ze hebben ook een gigantische aantrekkingskracht. Ook die toprenners zien dat iedereen een kans krijgt. Dan kun je maar beter bij de beste ploeg rijden.”

Dumoulin: “Ik had hetzelfde gedaan in Wevelgem”

“Het is ook niet zoals we in de Sky-jaren gezien hebben. Zij reden op kop, fietsten iedereen kapot en de beste won”, ging Dumoulin verder. “Maar Jumbo-Visma maakt er koers van. Dan geniet ik. Of het voor de neutrale kijker zo leuk is, dat denk ik niet”, lacht de voormalige groterondewinnaar. “Ik zie zelf ook wel liever een zootje ongeregeld.”

Tot slot had de oud-winnaar van de Giro d’Italia het nog even over kopman Wout van Aert. “Van Aert ligt zo onder een vergrootglas in België. Het is af en toe lastig om met 101 meningen om te gaan, zeker als een groot ex-renner zoals Tom Boonen iets zegt waar je het zelf niet mee eens bent. Dat kan prikkelen. Of ik hetzelfde zou gedaan hebben in Wevelgem? Ja. Ik heb ook nog een jaar met Christophe Laporte bij Jumbo-Visma gereden. Hij is echt een trouwe en loyale krijger.”