Tom Dumoulin komt kijken bij wegrit WK Wollongong: “Tickets al geboekt”

Tom Dumoulin heeft inmiddels afscheid genomen als professioneel wielrenner, maar dat betekent niet dat hij het wielrennen volledig de rug heeft toegekeerd. Komende zondag zal hij langs de route staan tijdens de wegrit van de mannen op de WK in het Australische Wollongong. Dumoulin is met zijn familie op vakantie in het nabijgelegen Sydney.

“Zij hadden de tickets toch al geboekt omdat ze aanvankelijk bij mijn afscheid wilden zijn. Nu maken we er een mooie vakantie van”, legt Dumoulin uit aan het Algemeen Dagblad. Bij de tijdrit van afgelopen zondag was de voormalig wereldkampioen niet aanwezig, omdat er die dagen geen treinen reden tussen Sydney en Wollongong. “Bij de wegwedstrijd ga ik zondag zeker een kijkje nemen”, vertelt Dumoulin echter.

Toekomst

Voordat Dumoulin naar Australië afreisde, zat hij ook al in Costa Rica. Voor de komende tijd heeft hij nog geen concrete plannen. “Er zijn al wel wat verschillende dingen op me afgekomen. Maar als ik straks weer in Nederland ben, ga ik heel rustig nadenken over de toekomst.’’