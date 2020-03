Tom Dumoulin: “Hoop terug te keren in Catalonië, maar momenteel is niets zeker” woensdag 11 maart 2020 om 08:49

Tom Dumoulin hoopt in de Ronde van Catalonië (23-29 maart) voor het eerst in actie te komen namens Jumbo-Visma, al is het maar de vraag of de rittenkoers doorgaat nu het coronavirus zich maar blijft verspreiden in Europa. “Ik houd mijn hart vast voor wat er nog gaat komen”, zo vertelt Dumoulin in een uitgebreid gesprek met De Telegraaf.

De 29-jarige ronderenner verblijft al bijna twee weken op het Spaanse eiland Tenerife, om zich op de bekende trainingsvulkaan El Teide klaar te stomen voor zijn eerste wedstrijd van 2020. Dumoulin zou zijn seizoen aanvankelijk beginnen in de Ronde van Valencia, maar dit bleek niet mogelijk vanwege een parasiet in zijn darmen.

En dat terwijl Dumoulin zich steeds meer wielrenner begon te voelen. “Ik voelde me echt super in december, ik reed die maand als een trein. Ik had op dat moment veel vertrouwen en zin in het nieuwe seizoen, maar in januari van dit jaar ging het met de week slechter”, zo kijkt hij voor het eerst uitgebreid terug op een periode van fysieke ellende.

“Was niet in staat om als topsporter te fungeren”

De Limburger was geen schim meer van de renner die in 2017 de Giro d’Italia won, maar Dumoulin weigerde gas terug te nemen. “Ik heb een beetje een plank voor mijn hoofd en wilde per se de Ronde van Valencia rijden. Ik voelde me ook niet hondsberoerd, maar ik was gewoon niet in staat om als topsporter te fungeren.”

Dumoulin is vervolgens met een voedingsdeskundige gaan kijken naar het probleem. “We dachten eerst aan een soort voedingsintolerantie, maar ik bleef last houden van darmkrampen en vermoeidheid. Ik miste zo’n twintig procent aan energie. In het vliegtuig naar Spanje moest ik om de tien minuten naar het toilet. Ik heb toen besloten om direct weer naar huis te gaan.”

Niet veel later kwam het daadwerkelijke probleem aan het licht. “Na het onderzoeken van mijn ontlasting bleek ik last te hebben van een parasiet”, aldus Dumoulin, die de daaropvolgende weken een antibioticakuur moest volgen. “Het gaat de laatste twee weken pas echt de goede kant op. Het belangrijkste is dat nu weer happy ben.”

Over onzekere periode: “Misschien kom ik er wel het beste uit”

Dumoulin kijkt dan ook weer vooruit naar de Ronde van Catalonië, want de ronderenner wil in de zevendaagse rittenkoers zijn debuut maken voor Jumbo-Visma. De grote vraag is echter of we dit jaar wel een honderdste editie van de Catalaanse wedstrijd krijgen, aangezien de Spaanse overheid heeft besloten om alle sportwedstrijden tot 5 april achter gesloten deuren te houden.

Het coronavirus zorgt voor onzekerheid in het peloton, zo benadrukt Dumoulin. “Ik hoop terug te keren in Catalonië, maar op dit moment is niets zeker. Ik houd rekening met een heel gek voorjaar. Voor de meeste renners is het in deze onzekere situatie erg schrikken. Mijn voordeel is dat er al bijna een jaar geen duidelijk plan is voor mijn terugkeer. Misschien kom ik wel het beste uit deze periode.”