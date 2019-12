Tom Dumoulin: “Geen twijfels meer over knie” woensdag 18 december 2019 om 09:12

Tom Dumoulin begint in 2020 aan een nieuw hoofdstuk in zijn wielercarrière. Hij vertelt hij in een vraaggesprek met De Telegraaf geen last meer te hebben van zijn knie en ziet na zijn overstap naar Jumbo-Visma voordelen in de mogelijkheid om het kopmanschap te delen.

Herboren

Voor Dumoulin viel 2019 vanwege een hardnekkige knieblessure grotendeels in het water. De noodgedwongen rustperiode zorgde echter ook voor de nodige bezinning, waardoor hij als herboren terugkeert. “Voor het eerst in acht jaar tijd had ik de tijd en de ruimte om die essentiële vragen te beantwoorden. Hierdoor heb ik terug gevonden wat ik een beetje verloren had: het leuke van het fietsen. Het trainen, mezelf verbeteren, kleine dingetjes vinden om de concurrentie voor te zijn, dat zijn zaken waar ik echt van geniet.”

Twijfels over de staat van zijn knie zijn verdwenen. “Eigenlijk heb ik geen twijfels meer. De orthopeed die me in juli in Rotterdam geopereerd heeft, durfde mij direct na de operatie al te garanderen dat ik over een paar maanden geen last meer zou hebben”, kijkt hij terug. “Sinds mijn vakantie in Zuid-Afrika heb ik geen enkel moment meer last gehad van mijn knie.”

Gedeeld kopmanschap

Dat hij bij zijn nieuwe ploeg Jumbo-Visma meerdere sterke klassementsrenners tegenkomt, ziet hij niet als een probleem. “Bij Sunweb werd ik de laatste jaren vrijwel altijd als de enige man uitgespeeld. Daar werd nadrukkelijk gecommuniceerd dat er alleen voor Tom gereden werd. Ik vond dat niet prettig”, kijkt hij terug. “Ik wil mezelf graag kunnen bewijzen”, geeft hij aan. “Wanneer iemand anders in het team beter is, vind ik het vervelend wanneer er dan alsnog nog voor mij moet worden gereden. Die rol zocht ik niet in een andere ploeg.”

Jumbo-Visma zal komend seizoen meermaals met meerdere kopmannen aan de start staan, zodat het in de koers kan kiezen welke kaart er gespeeld gaat worden “Dan is het aan Primoz, Steven of mij om te bewijzen wie op dat moment de beste is. Ik vind dat een mooie uitgangspositie. Het verdeelt de druk”, aldus Dumoulin. “Zolang we accepteren dat iedereen een eerlijke kans krijgt om zijn eigen ambitie waar te maken, zie ik geen problemen”, geeft hij aan. “Als ik niet de beste ben, dan wil ik niet eens dat er voor mij gereden wordt.”

Aanstaande vrijdag wordt tijdens de teampresentatie van zijn nieuwe werkgever bekendgemaakt welke grote rondes Dumoulin in 2020 gaat rijden.