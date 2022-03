Tom Dumoulin fris en fit voor Catalonië, maar: “Ik heb wel nog wat meer tijd nodig”

Tom Dumoulin werkt deze week in de Ronde van Catalonië zijn eerste wedstrijdkilometers af sinds de UAE Tour eind februari. Het kopstuk uit de ploeg van Jumbo-Visma voelt zich weer oké nadat hij Strade Bianche aan zich voorbij moest laten gaan door een positieve coronatest, maar tempert de verwachtingen.

“Vlak voor Strade Bianche had ik een COVID-infectie, dus in de voorbije paar weken moest ik mijn trainingen wat aanpassen. Nu voel ik me echter weer fris en fit. Ik ben klaar voor een goede week koersen”, laat Dumoulin in gesprek met Cycling Pro Net weten, voor de start van de eerste etappe van de Ronde van Catalonië.

De Nederlander is niet met ambities voor het klassement naar de Spaanse ronde gekomen. “Het zou mooi zijn als het gebeurt, maar ik denk dat mijn vorm nog niet is wat die moet zijn om voor het algemeen klassement te gaan. Ik hoop op zijn minst een goede week koersen in de benen te krijgen”, vertelt hij verder.

Druk om deze week te presteren, voelt hij niet. “Ik wil het natuurlijk goed doen, maar ik heb wat meer tijd nodig en hopelijk sta ik in topvorm aan het vertrek van de Giro.”