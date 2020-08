Tom Dumoulin: “Een betere test kon ik me niet wensen” vrijdag 7 augustus 2020 om 19:22

Primož Roglič, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk zijn de eerste etappe van de Franse driedaagse Tour de l’Ain meer dan goed doorgekomen. Roglič moest alleen zijn meerdere erkennen in Andrea Bagioli, Dumoulin eindigde na voorbereidend werk knap als vierde.

Ter voorbereiding op de Ronde van Frankrijk stond de kern van de Tourploeg na de hoogtestage in Tignes voor het eerst gezamenlijk aan de start. Dumoulin: “Ik denk dat we goed uit de lange trainingsperiode zijn gekomen en dat laat zich ook wel zien. Het was vandaag wel een kwestie van even inkomen. Het voelde gek om weer te moeten vechten voor een plek in het peloton.”

“De finale was hectisch, maar dat is net als met skiën, dat verleer je niet. Een betere test kon ik me niet wensen”, aldus Dumoulin, die zijn eerste wedstrijdkilometers reed sinds het Critérium du Dauphiné van 2019. De Girowinnaar van 2017 zag zijn ploeggenoot Roglič versnellen op het laatste klimmetje vlak voor de finish in Ceyzeriat.

“Ik wist wel dat Primož het wilde proberen op de laatste klim, maar hij kwam niet weg. Ik weet dat hij snel is, dus ik trok gewoon de sprint voor hem aan. Maar hij zat ook aan zijn limiet door de inspanning van daarvoor.” De Sloveense kampioen werd nipt geklopt. Roglič: “Je wilt natuurlijk altijd winnen en het scheelde maar een haartje. Maar dit was een mooie en warme herstart van het seizoen.”