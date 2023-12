zondag 24 december 2023 om 11:12

Tom Dumoulin blikt terug op tijd bij Jumbo-Visma: “Ik raakte er een stuk van mezelf kwijt”

Tom Dumoulin is inmiddels anderhalf jaar wielrenner af. De 33-jarige Nederlander blikt in een interview met De Telegraaf nog eens terug op zijn wielercarrière. Zo komt zijn periode bij Jumbo-Visma (2020-2022) aan bod.

Dumoulin groeide onder de vleugels van Iwan Spekenbrink – namens Team Sunweb en voorgangers – uit tot een van de meest succesvolle renners van het internationale peloton. De Limburger won in 2017 als eerste Nederlander in de geschiedenis de Giro d’Italia en bezorgde Nederland dat jaar ook de allereerste gouden medaille op het WK tijdrijden. In 2018 werd hij bovendien tweede in de Tour de France.

Zijn laatste jaar bij Team Sunweb was echter geen succes en dus besloot hij andere oorden op te zoeken: in 2020 tekende hij bij Jumbo-Visma. Het leek toen de juiste keuze, maar het pakte verkeerd uit. Dumoulin legt in gesprek met De Telegraaf nu de vinger op de zere plek. “Ik had behoefte aan vrijheid en autonomie en deze ploeg stond juist voor structuur.”

“Niks slechts over die ploeg, want ze doen het fantastisch en ze hadden het, ook in mijn jaren, op en top voor elkaar. Maar dat stukje waar ik juist behoefte aan had, die autonomie, raakte ik daar nóg meer kwijt. Niet met verkeerde bedoelingen, want de ploeg had het beste met mij voor, maar ik raakte het wel kwijt. Ik raakte een stuk van mezelf kwijt, waardoor het geen gelukkig huwelijk werd.”

Worsteling

In ‘Code Geel’, een NOS-documentaire over de Tour de France van 2020 van Jumbo-Visma, is duidelijk te zien dat Dumoulin met zichzelf in de knoop zat. “Dat zal sowieso confronterend zijn. Dat ik helemaal niet goed in mijn vel zat toen en heel ongelukkig was, dat zie je heel duidelijk in die film, dat is tenminste wat ik heb gehoord.”

“Ik was er zelf bij, ik weet hoe het was, ik heb helemaal geen zin om dat nog eens terug te kijken. Je ziet me worstelen. Ik hoef dat niet te delen met de rest van de wereld. Ik heb sowieso niet de behoefte om dingen te delen met de rest van de wereld. En al helemaal niet als het heel slecht gaat.”