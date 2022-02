Tom Dumoulin 3e in tijdrit UAE Tour: “Deze prestatie stemt mij zeker tevreden”

Tom Dumoulin was zeer te spreken over zijn optreden in de individuele tijdrit van de UAE Tour. De Nederlands kampioen legde het vlakke parcours van precies negen kilometer af in iets minder dan tien minuten, goed voor een derde plaats in de daguitslag.

“Deze prestatie stemt mij zeker tevreden. Ik eindig achter twee absolute specialisten. Daar hoef ik me dus absoluut niet voor te schamen. Het parcours was hen op het lijf geschreven. Zelf geef ik de voorkeur aan een iets langer parcours dat meer heuvels bevat. Des te blijer kan ik zijn met het resultaat van vandaag. Het is goed om ook eens in wedstrijdverband op een parcours als dit te rijden”, liet Dumoulin na afloop op de website van zijn ploeg Jumbo-Visma weten.

In het algemeen klassement deed de Nederlands kampioen tijdrijden goede zaken en steeg hij naar de vierde plaats. “Het geeft vertrouwen dat ik de andere klassementsrenners op een klein gaatje heb kunnen rijden. Er zijn een hoop mannen die vlak achter me zitten, maar ik heb mezelf vandaag een goede uitgangspositie voor de rest van de week verschaft. Ik zie de komende dagen met een goed gevoel tegemoet.”