Tom Boonen kan Tom Dumoulin volledig begrijpen

Tom Boonen kan de keuze van Tom Dumoulin om tijdelijk te stoppen volledig begrijpen. Dat zegt de 40-jarige klassiekerkoning die vier jaar geleden na Parijs-Roubaix zijn carrière beëindigde. In een groot interview met WielerFlits-redacteur Raymond Kerckhoffs voor het vandaag verschenen magazine Helden zegt de Belg dat hij in zijn laatste jaren als profwielrenner al een paar keer met enkele ploegmaten een discussie heeft gevoerd hoe zwaar het leven voor een ronderenner is.

“Mijn ploegmaat Kevin de Weert wilde persé één keer in de top-10 van de Tour de France eindigen”, geeft Boonen aan. “Die plek die heeft hij nooit gehaald, maar die drang heeft hem waarschijnlijk tien jaar van zijn leven gekost. Hij moest daar ieder jaar vijf maanden voor op hoogtestage gaan, had nog maar een vetpercentage van drie procent en was continue half depressief. Een klassement in een grote ronde heeft een enorme impact op je lichaam wanneer je er eigenlijk niet voor gemaakt bent. Als je dat tikkeltje klasse net te kort komt. Dat is verschrikkelijk.”

“Tom Dumoulin is een klasbak, maar is eigenlijk met zijn 1,85 meter ietsje te groot om een klassement re rijden”, vervolgt Boonen in Helden magazine. “Hij moet super mager zijn om bergop met de besten mee te kunnen. Hij moet enorm op zijn voeding letten en iedere seconde wanneer het kan op hoogte slapen. Als je daar problemen mee hebt, ga je je snel héél eenzaam voelen. Wanneer ik alles op het rondewerk had gezet, dan was ik ook veel eerder gestopt. De klassiekers voorbereiden is veel leuker dan het grote rondewerk.”