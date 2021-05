Tolhoek tweede in Ruta del Sol: “Mede door de ploeg dat ik een superdag beleef”

Antwan Tolhoek maakte vandaag indruk in de koninginnenrit van de Ruta del Sol. De Zeeuwse klimmer van Jumbo-Visma was onderweg naar Villarrodrigo in staat om een ontketende Miguel Ángel López te volgen en kwam als tweede over de meet.

Tolhoek, die nu ook tweede staat in het algemeen klassement, spreekt van een ‘prima dag’. “Net als in de afgelopen dagen ben ik heel blij met de manier waarop de ploeg heeft gereden. We zijn zonder absolute kopman gestart aan deze wedstrijd. Door de prestaties van de afgelopen dagen is het kopmanschap nu een beetje bij mij terecht gekomen.”

Teamprestatie

“Terwijl de jongens alle vrijheid hebben om voor hun eigen kansen te rijden, helpen ze mij toch telkens weer.” Vandaag was vroege vluchter Nathan Van Hooydonck erg belangrijk voor Tolhoek. “Het is mede door de ploeg dat ik hier een superdag beleef. De prestatie van vandaag mag een teamprestatie genoemd worden.”

De 27-jarige Tolhoek merkte in de koers dat López eveneens een sterke dag had. “Lopez was vandaag nog iets beter. Ik wist dat hij me zou counteren als ik zou aanvallen. Daarmee zou ik mijn eigen graf graven. Desalniettemin ben ik erin blijven geloven tot de laatste meters. Helaas werd in de sprint al snel duidelijk dat hij sterker was dan ik.”

Nog twee etappes te gaan

Robert Wagner was na afloop een trotse ploegleider. “Als ploegleider kan ik enkel zeggen dat de jongens vandaag stuk voor stuk goed gereden hebben. Ook Nathan (Van Hooydonck, red.) toonde zich van zijn beste kant. Morgen wordt zoals het er nu naar uitziet een rit voor de sprinters. Dan moeten we weer waakzaam zijn.”

Met nog twee etappes te gaan lijkt Tolhoek op weg naar de tweede plaats in het klassement. De achterstand op leider López bedraagt twintig seconden, nummer drie Julen Amezqueta volgt op 35 tellen van Tolhoek. “De komende dagen zullen in het teken staan van het klassement”, klinkt het uit de mond van Tolhoek.