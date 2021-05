Tolhoek na tiende plaats: “Kunnen een belangrijke rol vervullen in Ruta del Sol”

Jumbo-Visma is de Ruta del Sol begonnen met een tiende plaats in de openingsrit. Antwan Tolhoek was op de oplopende aankomst in Zahara de la Sierra de eerste renner van de Nederlandse ploeg aan de finish, op drie seconden van ritwinnaar Gonzalo Serrano. “Het was een mooie aankomst”, zegt Tolhoek na afloop.

“Christoph Pfingsten deed superwerk en daardoor zat ik in een goede positie in de finale”, gaat de Zeeuwse klimmer verder. “Ik werd even gehinderd door een valpartij, waardoor ik wat verder van achter kwam te zitten. Gelukkig behield ik de snelheid. Ik kijk uit naar de komende dagen en denk dat we met deze ploeg zeker een belangrijke rol kunnen vervullen in deze koers.”

De ploegleider van dienst in de Ruta del Sol is oud-renner Robert Wagner. “De bedoeling is dat we aanvallend koersen”, zegt hij. “We moeten proberen mee te zitten in ontsnappingen. Dat lukte vandaag in het begin ook. Helaas had Owen (Geleijn, red.) veel krachten verspeeld om in de vlucht te geraken, waardoor hij later moest lossen.”

“Dat Antwan tiende is geworden, is een mooie prestatie. De komende ritten moeten hem ook goed bevallen. Hopelijk ligt er hier een mooi klassement voor hem in het verschiet”, aldus Wagner.