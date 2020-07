Ploegleider White: “Toekomst Mitchelton-Scott tot eind 2022 verzekerd” donderdag 16 juli 2020 om 08:26

De toekomst van Mitchelton-Scott lijkt verzekerd tot en met het einde van 2022. Ploegleider Matthew White heeft in een podcast van het Australische SBS verteld dat eigenaar Gerry Ryan zich hard maakt voor de mannen- en vrouwentak van de WorldTour-ploeg.

Meerdere medewerkers van het team laten aan Velonews weten dat binnenkort meer bekend wordt over de toekomst van Mitchelton-Scott, dat de afgelopen weken verwikkeld was in een overnamesoap met het Spaanse Manuela Fundación.

Gerry Ryan veegde die deal hoogstpersoonlijk van tafel en van teammanager Shayne Bannan, die een grote rol speelde bij die onderhandelingen, werd afscheid genomen. Brent Copeland is ondertussen aangetrokken als zijn vervanger.

Volgens ploegleider White is de rust teruggekeerd bij Mitchelton-Scott. “Het grote verschil is overduidelijk de inzet van Gerry Ryan. Iedereen in de organisatie, van jong tot oud, weet dat als Gerry iets zegt, dat het ook gaat gebeuren”, aldus White.

‘We wisten niets over Manuela Fundación’

“Er waren een paar weken, toen het verhaal met Manuela Fundación speelde, dat er veel vragen waren over de stichting. Het was een wankele periode. We wisten niets over de sponsor, en niets over de man”, doelt de ploegleider op Francisco Huertas. “Het is een stichting die nog niet bestaat. Daarom is de huidige zekerheid voor de komende twee jaar van Gerry Ryan geruststellend.”

Door die zekerheid kan het management van Mitchelton-Scott ook weer contracten verlengen en renners aantrekken. White denkt niet dat er veel veranderingen plaats gaan vinden. “Onze ploegen zullen ongeveer dezelfde opstelling hebben de komende jaren. Er zal weinig veranderen onder de renners of de staf”, zegt hij.

