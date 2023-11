maandag 27 november 2023 om 13:10

INEOS Grenadiers neemt ‘fanboy’ Tobias Foss over van Jumbo-Visma: “Wil voor medaille gaan op Olympische Spelen”

Tobias Foss rijdt vanaf 2024 voor INEOS Grenadiers. De Noor, die de voorbije jaren uitkwam voor Jumbo-Visma, heeft een driejarig contract getekend bij de Britse formatie. Hij is zo tot eind 2026 verbonden aan het WorldTeam.

“Toen ik 14 jaar oud was en begon met fietsen, was Edvald Boasson Hagen mijn idool en Team Sky mijn favoriete team”, vertelt Foss, die zijn oude ik als een ‘fanboy’ beschrijft, op de site van INEOS Grenadiers. “Daarna hebben Chris, Bradley en Geraint (Froome, Wiggins en Thomas, red.) me geïnspireerd terwijl ik droomde van de Tour de France. Dit alles maakte van INEOS Grenadiers mijn droomteam. Dit was een belangrijke factor om hier te tekenen, samen met mijn geloof dat dit team me verder kan helpen in mijn carrière.”

Foss kijkt er naar uit om zijn ploeggenoten te ontmoeten. “Ik wil graag een seizoen rijden waarin ik constant kan wedijveren met de besten. Ik heb geen specifieke doelen, maar ik wil mijn kans grijpen, eraan bijdragen dat het team goede resultaten behaalt en voor een medaille op de Olympische Spelen gaan.”

Van Jumbo-Visma naar INEOS Grenadiers

Eerder dit jaar was Foss al nagenoeg rond met INEOS Grenadiers, maar de transfer werd daarna on hold gezet door de soap rondom Remco Evenepoel. Nu komt de overstap naar INEOS Grenadiers er toch echt voor de wereldkampioen tijdrijden van 2022.

Dat de 26-jarige Foss na vier jaar zou vertrekken bij Jumbo-Visma, was al even bekend. In die tijd won hij drie nationale titels (een keer op de weg, twee keer op de tijdrit) en werd hij dus wereldkampioen tijdrijden. Ook werd hij eens vierde in de Volta ao Algarve en negende in de Giro d’Italia.