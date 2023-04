Tobias Foss (8ste): “Niet de dag geworden waarop ik vooraf hoopte”

Tobias Foss was vanmiddag een van de topfavorieten om de tijdrit in de Ronde van Romandië te winnen, maar de Noor eindigde uiteindelijk op plek acht. “Het is niet de dag geworden waarop ik vooraf hoopte, maar het is ook geen superslecht resultaat.”

“Het laatste gedeelte van de klim liep niet heel lekker, maar het is zoals het is. Het parcours leende zich er niet voor om telkens tegen de 50 kilometer per uur te trappen, maar de specialisten konden wel degelijk hun ei kwijt”, aldus Foss.

De kopman van Jumbo-Visma vindt zichzelf met nog twee dagen te gaan terug op de 3de plaats in het algemeen klassement. “Ik sta er dus nog goed voor. Met de laatste twee dagen in het vooruitzicht gaan we er alles aan doen om een zo hoog mogelijke positie in de algemene rangschikking veilig te stellen.”