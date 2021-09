Titelverdediger Jannik Steimle en Chris Froome starten in de Ronde van Slowakije

Woensdag gaat in Košice de Ronde van Slowakije van start. Deceuninck-Quick-Step rekent in de vijfdaagse rittenkoers op titelverdediger Jannik Steimle. Bij Israel Start-Up Nation is Chris Froome de opvallendste naam.

Deceuninck-Quick-Step hoopt met titelverdediger Jannik Steimle opnieuw een rol te spelen in het klassement. Voor de sprintetappes rekent de Belgische ploeg op Álvaro José Hodeg, die in zijn sprinttrein Shane Archbold, Iljo Keisse, Michael Mørkøv en Stijn Steels mee krijgt. Stagiair Jason Osborne zal voor het eerst starten in een etappekoers voor het team. De Duitser mag zich testen in de korte proloog door Košice.

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor de Ronde van Slowakije (15-19 september)

Jannik Steimle

Álvaro José Hodeg

Shane Archbold

Iljo Keisse

Michael Mørkøv

Stijn Steels

Jason Osborne

Bij Israel Start-Up Nation springt meteen de naam van Chris Froome in het oog. Samen met Carl Fredrik Hagen en Krists Neilands mag de viervoudige Tourwinnaar zich richten op de lastigere etappes. Itamar Einhorn is het speerpunt van de Israëlische ploeg voor de sprintetappes. Daarbij wordt hij bijgestaan door zijn landgenoot Yuval Ben Moshe, die normaal voor de continentale tak van de ploeg koerst. Krists Neilands keert terug in koers na rugklachten.

Selectie Israel Start-Up Nation voor de Ronde van Slowakije (15-19 september)

Itamar Einhorn

Carl Fredrik Hagen

Chris Froome

Taj Jones

Krists Neilands

Norman Vahtra

Yuval Ben Moshe

Team BikeExchange rijdt in de sprintetappes van de Ronde van Slowakije voor Kaden Groves, die Alexander Konychev mee krijgt als leadout. Michael Hepburn en Sam Bewley moeten in de ploeg voor ervaring zorgen. Chris Juul-Jensen en Amund Grøndahl Jansen keren voor het eerst sinds de Tour de France terug in het team. Stagiair Goh Choon Huat uit Singapore moet in de koers vooral ervaring opdoen in het Europese wedstrijdcircuit.

Selectie Team BikeExchange voor de Ronde van Slowakije (15-19 september)

Sam Bewley

Amund Grøndahl Jansen

Kaden Groves

Michael Hepburn

Chris Juul Jensen

Alex Konychev

Goh Choon Huat

Bij Astana-Premier Tech keert Alexey Lutsenko voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Tokio terug in koers. De nummer twee van het Critérium du Dauphiné, en eerder deze zomer de nummer zeven van de Tour de France, mag zich in de lastigere etappes proberen.

Selectie Astana-Premier Tech voor de Ronde van Slowakije (15-19 september)

Gleb Brussenskiy

Alexey Lutsenko

Yevgeniy Gidich

Fabio Felline

Davide Martinelli

Jonas Gregaard Wilsly

Benjamin Perry