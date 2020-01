Titelverdediger Impey pakt bonificatieseconden: “Cruciaal voor de eindzege” dinsdag 21 januari 2020 om 17:45

Drie seconden, het is niet veel, maar het is volgens ploegleider Matthew White van Mitchelton-Scott een mogelijke sleutel tot succes. Titelverdediger Daryl Impey wist in de openingsetappe van de Tour Down Under kostbare bonificatieseconden te sprokkelen. “We hebben in het verleden de ronde op deze manier gewonnen”, aldus White.

Mitchelton-Scott nam de wedstrijd al vroeg in handen, allemaal met het oog op de eerste tussensprint na vijftien kilometer. Impey wist het werk van zijn ploeggenoten af te ronden door drie bonificatieseconden mee te pikken, voor Chris Lawless en Nathan Haas. “We moeten zoveel mogelijk secondes sprokkelen”, legt de Zuid-Afrikaan uit.

“De jongens kwamen echt met een geweldige lead-out op de proppen. Ik dacht eigenlijk dat meer renners voor de boni’s zouden sprinten, maar ze konden wellicht niet meer opschuiven door het hoge tempo.” White benadrukt het belang van bonificatieseconden. “We hebben zo de ronde al eens gewonnen en we kiezen dit jaar voor dezelfde tactiek.”

Cruciaal

“Ze zijn echt cruciaal, aangezien elke seconde telt. We wonnen de Tour Down Under ooit eens met dertien seconden verschil, maar dat was ook meteen de grootste voorsprong”, aldus White, die eveneens kort vooruitblikt op de etappe van dinsdag. “Morgen is een cruciale dag, aangezien we al meerdere keren wonnen in Stirling.”

De etappe is als het ware neergelegd voor de 35-jarige Impey. Het slotcircuit van 21 kilometer begint namelijk met een klimmetje van 4,6 kilometer aan 3%, gevolgd door een tweede helling (2,4 km aan 3,8%) waar ook de finishstreep is getrokken.