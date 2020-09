Tirreno: Astana met Fuglsang en Vlasov, Yates wil drietand veroveren zaterdag 5 september 2020 om 12:40

Maandag gaat in het Toscaanse Lido di Camaiore de 55e Tirreno-Adriatico van start. Voor veel teams een belangrijk meetmoment in aanloop naar de Giro d’Italia. Astana brengt Jakob Fuglsang en Aleksandr Vlasov aan het vertrek, Mitchelton-Scott gokt op Simon Yates en UAE Emirates heeft met Rui Costa en Fernando Gaviria meerdere opties.

Astana met Fuglsang en Vlasov

Veel ogen zullen in Tirreno-Adriatico gericht zijn op Astana. In de eerste plaats heeft de Kazachse ploeg Jakob Fuglsang in huis, die vorig jaar de nummer drie was in het klassement achter Primož Roglič en Adam Yates. Onlangs zette de Deen de Ronde van Lombardije achter zijn naam. Ook kan het team Aleksandr Vlasov uitspelen. De jonge Russische klimmer was pasgeleden derde in de Ronde van Lombardije en streek vervolgens in de Giro dell’Emilia de zege op.

Astana voor Tirreno-Adriatico 2020

Alex Aranburu

Manuele Boaro

Fabio Felline

Jakob Fuglsang

Yuriy Natarov

Óscar Rodríguez

Aleksandr Vlasov

CCC zonder specifieke kopman

CCC Team gaat zonder specifieke kopman van start in Tirreno-Adriatico. Alle zeven renners van het team krijgen de vrijheid om op etappezeges te jagen. “In de afsluitende tijdrit kunnen we ons concentreren op Joey Rosskopf, die zich al heeft bewezen met sterke tijdritten in de WorldTour. Voor de aankomst bergop zullen we Víctor De la Parte ondersteunen en vanaf dat moment kijken we hoe het algemeen klassement zich ontwikkelt”, aldus ploegleider Valerio Piva.

CCC Team voor Tirreno-Adriatico 2020

Will Barta

Víctor De la Parte

Pavel Kochetkov

Joey Rosskopf

Szymon Sajnok

Nathan Van Hooydonck

Georg Zimmermann

Mitchelton-Scott met Simon Yates

Simon Yates staat komende week voor het eerst aan het vertrek van Tirreno-Adriatico. Voor de Brit vormt de Italiaanse achtdaagse de opmaat naar de Giro d’Italia. “Ik kijk ernaar uit en ben benieuwd om er voor het eerst van start te gaan. Vooruitkijkend naar de Giro is mijn vorm aan het verbeteren en dat wil ik vasthouden tijdens deze wedstrijd, omdat het een belangrijke afspraak is. Ik wil graag proberen die unieke drietandtrofee te bemachtigen.”

Mitchelton-Scott voor Tirreno-Adriatico 2020

Edoardo Affini

Brent Bookwalter

Jack Haig

Lucas Hamilton

Michael Hepburn

Cameron Meyer

Simon Yates

UAE Emirates met Costa en Gaviria

In Tirreno-Adriatico wordt UAE Emirates aangevoerd door Rui Costa, die op jacht gaat naar een goed resultaat in het algemeen klassement. “Nadat ik in de Tour du Limousin al dichtbij de zege was, hunker ik naar een overwinning. De afgelopen weken heb ik mij goed voorbereid op deze wedstrijd en ik denk dat het parcours me op het lijf is geschreven. Dat onze ploeggenoten goed presteren in de Tour de France, geeft ons extra motivatie voor de Tirreno.”

Fernando Gaviria hoopt in de massasprints meer zeges toe te voegen aan zijn vijf overwinningen, die hij tot nu toe behaalde dit seizoen. Voor Mikkel Bjerg, de beloftenwereldkampioen tijdrijden van Bergen (2017), Innsbruck (2018) èn Yorkshire (2019), is de afsluitende tijdrit in San Benedetto del Tronto een mooie test. Sergio Henao, Juan Sebastián Molano, Alexandr Riabushenko en Max Richeze maken de selectie compleet.

UAE Emirates voor Tirreno-Adriatico 2020

Mikkel Bjerg

Rui Costa

Fernando Gaviria

Sergio Henao

Juan Sebastián Molano

Alexandr Riabushenko

Maximiliano Richeze

