Tirreno-Adriatico telt dit jaar acht (in plaats van zeven) etappes dinsdag 4 augustus 2020 om 15:28

De organisatie van Tirreno-Adriatico heeft gekozen voor enkele parcourswijzigingen. Zo telt de ronde dit jaar maar liefst acht etappes, in plaats van de gebruikelijke zeven.

Geen ploegentijdrit

De renners beginnen in Lido di Camaiore en finishen zoals gewoonlijk met een individuele tijdrit in San Benedetto del Tronto. RCS Sport kiest als eerste krachtmeting vaak voor een ploegentijdrit, maar geeft nu de voorkeur aan een openingsetappe van slechts 133 kilometer. De finale bestaat uit twee vlakke omlopen rond Lido di Camaiore en dus mogen we de sprinters alvast opschrijven.

De tweede etappe naar Follonica lijkt op het eerste gezicht ook iets voor de rappe mannen in het peloton, maar dan moeten ze wel een op papier pittige finale overleven met telkens een steil klimmetje (de beklimming van Imostino) als mogelijke scherprechter. Op dag drie is het pas echt klimmen geblazen voor de renners, met enkele steile klimmetjes op weg naar finishplaats Saturnia.

Klimmen geblazen op weg naar Cascia en Sassotetto

Wie goed naar het routeboek kijkt, ziet dat er vervolgens twee bergetappes op het programma staan naar Cascia en Sassotetto. In de vierde etappe koersen de coureurs naar 1521 meter hoogte (naar de top van de Rifigio Perugia), meteen ook het hoogste punt in deze Tirreno-Adriatico. Na de Rifigio Perugia volgt er een afdaling naar Norcia en een geaccidenteerde finale naar Cascia.

Rit vijf zal waarschijnlijk worden beslist op de flanken van Sassotetto (14,2 km aan 5,8%), een beklimming met pieken boven de 10%. In aanloop naar de slotklim trekken de renners ook nog over de beklimmingen van San Ginesio, Gualdo en Penna San Giovanni. In 2018 wist Mikel Landa op 1.362 meter hoogte de vorige bergrit naar Sassotetto te winnen.

Een apotheose in San Benedetto del Tronto

Na twee etappes voor de klimmers is het in de zesde rit van Castelfidardo naar Senigallia weer tijd voor een massasprint, aangezien de etappe voor Italiaanse begrippen behoorlijk vlak is. De voorlaatste etappe is op het lijf geschreven van de puncheurs, met meerdere passages over de steile klimmetjes van Loreto en Recanati. Bovendien loopt de slotkilometer omhoog aan 10%.

De 55e editie van Tirreno-Adriatico zal worden beslist met de traditionele tijdrit van tien kilometer in de straten van San Benedetto del Tronto. In deze stad kennen we dan ook de opvolger van Primož Roglič, de winnaar van vorig jaar na een secondenspel met Adam Yates.

Rittenschema Tirreno-Adriatico 2020 (7-14 september)

7/9 – Etappe 1: Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (133 km)

8/9 – Etappe 2: Camaiore – Follonica (201 km)

9/9 – Etappe 3: Follonica – Saturnia (217 km)

10/9 – Etappe 4: Terni – Cascia (194 km)

11/9 – Etappe 5: Norcia – Sassotetto (202 km)

12/9 – Etappe 6: Castelfidardo – Senigallia (175 km)

13/9 – Etappe 7: Pieve Torina – Loreto (181 km)

14/9 – Etappe 8: San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto (10 km, ITT)